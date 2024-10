Ilfattoquotidiano.it - Prima il blackout, poi l’uragano Oscar. Cuba affronta la tempesta al buio: “Almeno sei le vittime”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)continua a fare i conti con uno dei momenti più difficili delle sua storia contemporanea. Inda venerdì a causa del collasso del sistema elettrico nazionale dovuto alla “disconnessione imprevista” di una delle principali centrali termoelettriche, da domenica l’isola caraibica si trova a dover fronteggiare le conseguenze del. Al momento, il bilancio confermato nelle scorse ore dal presidente Miguel Diaz Canel è di 6che si è abbattuto sulla parte orientale dell’isola ha causato ingenti danni in diverse province. A Guantánamo, intere aree sono allagate e i soccorritori non sono riusciti a raggiungere le zone colpite, ha detto Díaz-Canel. Le autorità parlano dimille case danneggiate. Il presidente ha fatto sapere che per seguire l’emergenza non sarà al summit dei Brics a Kazan (in Russia).