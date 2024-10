Spettacoloitaliano.it - Philip Bongiorno padre di Mike Bongiorno: età, causa morte, lavoro e biografia

(Di martedì 22 ottobre 2024)chi è ildiè ildi, il noto re del quiz italiano. Era anche lui un italo-americano chee la madre di, Enrica Carello, si separarono quandoera giovane, esi trasferì a Torino con sua madre. Ma scopriamo meglio chi è. Il suo, lae ladellaetà eData di nascita: Michael Nicholas Salvatoreè nato il 26 maggio del 1924 a New York. SuoMichelangelo, il nonno materno, aveva abbandonato Campofelice di Fitalia, al tempo frazione di Mezzojuso, in Sicilia, per cercare fortuna in America. Proprio a Torino frequenta le scuole e poi diventa giornalista per La Stampa, professione lasciata per l’avvento della Prima Guerra Mondiale.ha lavorato come avvocato.