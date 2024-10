Perin il migliore nella Juventus peggiore, dominata e soffocata dallo Stoccarda: nulla da salvare per Motta (Di martedì 22 ottobre 2024) Perin il migliore, nella Juve peggiore: il titolo è questo, sintesi pura. Dura e pura: lo Stoccarda ha dominato, anzi stradominato. Un palo, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024)ilJuve: il titolo è questo, sintesi pura. Dura e pura: loha dominato, anzi stradominato. Un palo,

Atalanta - BENTORNATA in Champions! Contro l’Arsenal serve la MIGLIORE DEA : Gasperini sa come si fa - L’Atalanta torna in Champions League, primo avversario l’Arsenal: servirà la migliore Dea, quella della semifinale e finale di Europa League A Bergamo torna a suonare l’inno della Champions League, ma questa volta l’Atalanta si prepara al suo debutto europeo stagionale forte di una nuova consapevolezza e un trofeo in bacheca come l’Europa League, a dimostrare […]. (Calcionews24.com)