Anteprima24.it - Pedina ex seguendo traccia del gps, poi picchia donna e compagno

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutila exle tracce del gps sul cellulare. Poilei e il suo nuovoe tenta anche di investire la. E’ accaduto a Crispano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 43 anni è stato arrestato dai carabinieri; denunciato il fratello risultato coinvolto. I due erano separati da circa sei mesi ma lui non voleva che la sua ex moglie ricominciasse una nuova vita. Sospettava che avesse un altro uomo e così decide di installare un ‘tag’ nell’auto, vale a dire un dispositivo dotato di gps solitamente collegati ad uno smartphone di ultima generazione. Una sorta di portachiavi smart che consente a chi lo porta con sé di localizzare sempre la posizione del piccolo dispositivo. Lanon lo sapeva ma così lei era costantementeta. Nel pomeriggio di ieri l’aggressione. Laera in auto con il nuovo