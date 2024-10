Osimhen al posto di Vlahovic, via libera del bomber (Di martedì 22 ottobre 2024) Dusan Vlahovic e Victor Osimhen protagonisti di un clamoroso intreccio di calciomercato. Ecco le ultime indiscrezioni Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno come protagonista Dusan Vlahovic. Ma indirettamente anche Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Il nigeriano al posto del serbo, o meglio dire il contrario Dusan Vlahovic e Victor Osimhen (LaPresse) – calciomercato.itIl futuro di Vlahovic potrebbe essere in Premier League. Dall’Inghilterra fanno sapere che l’Arsenal è pronta a prenderlo già nel prossimo mercato di gennaio. Si parla di una possibile offerta da 60 milioni di euro. Ma per ‘Tbrfootball.com’ c’è anche il Chelsea nella corsa al cartellino del centravanti della Juventus. Si prefigura, quindi, un super derby londinese, coi due club che avrebbero già strappato l’ok dell’entourage di Vlahovic al trasloco in UK. Calciomercato.it - Osimhen al posto di Vlahovic, via libera del bomber Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Dusane Victorprotagonisti di un clamoroso intreccio di calciomercato. Ecco le ultime indiscrezioni Le ultime indiscrezioni di calciomercato hanno come protagonista Dusan. Ma indirettamente anche Victor, attualmente in prestito al Galatasaray. Il nigeriano aldel serbo, o meglio dire il contrario Dusane Victor(LaPresse) – calciomercato.itIl futuro dipotrebbe essere in Premier League. Dall’Inghilterra fanno sapere che l’Arsenal è pronta a prenderlo già nel prossimo mercato di gennaio. Si parla di una possibile offerta da 60 milioni di euro. Ma per ‘Tbrfootball.com’ c’è anche il Chelsea nella corsa al cartellino del centravanti della Juventus. Si prefigura, quindi, un super derby londinese, coi due club che avrebbero già strappato l’ok dell’entourage dial trasloco in UK.

Osimhen al posto di Vlahovic - cambia tutto per la Juve - it, ma si tratta di un percorso non semplice, data la distanza esistente tra le parti in questo momento specialmente sulle cifre dell’ingaggio del giocatore. Ma un intreccio particolare potrebbe cambiare tutto. E così, anche con la stagione in pieno svolgimento, si rincorrono i rumours sui bomber più ricercati. (Calciomercato.it)

Juventus : intreccio Osimhen - Vlahovic spalle al muro - . itIntreccio con Osimhen e pista David: la Juve osserva il mercato delle punte Se da un lato c’è Vlahovic per il quale si vuole evitare di arrivare a fine stagione con questo contratto qui ancora in essere perché significherebbe iniziare l’estate con un solo anno di accordo, c’è anche il mercato che la Juventus non ha mai smesso di osservare. (Rompipallone.it)

Juventus : intreccio Osimhen - Vlahovic spalle al muro - La dirigenza bianconera vuole infatti incontrare in tempi brevi l’entourage del suo numero 9 per discutere rapidamente di questo tema. . Si è rivisto su buoni livelli anche Dusan Vlahovic che, al netto di qualche errore di troppo e alcune critiche che gli arrivano spesso per il gioco spalle alla porta, sta ritrovando con continuità la via del gol. (Rompipallone.it)