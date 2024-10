Nuovo stadio per Inter e Milan, l’ultima proposta dei club: «Impianto nell’area di San Siro» (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la mattinata del 22 ottobre una delegazione di Inter e Milan, oltre alla soprintendente Emanuela Carpani e il sindaco meneghino Beppe Sala, hanno incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e quello dello Sport Andrea Abodi. Il tema? Naturalmente il progetto di un Nuovo stadio per i due club che, a fronte dell’ennesima riunione tenutasi in questi anni, ha partorito l’ultima proposta: la costruzione di una struttura accanto a San Siro. Lettera43.it - Nuovo stadio per Inter e Milan, l’ultima proposta dei club: «Impianto nell’area di San Siro» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Durante la mattinata del 22 ottobre una delegazione di, oltre alla soprintendente Emanuela Carpani e il sindaco meneghino Beppe Sala, hanno incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e quello dello Sport Andrea Abodi. Il tema? Naturalmente il progetto di unper i dueche, a fronte dell’ennesima riunione tenutasi in questi anni, ha partorito: la costruzione di una struttura accanto a San

Milan e Inter pronti a realizzare il nuovo stadio nell’area del “vecchio” Meazza - che sarà riqualificato - L'ipotesi "è stata presentata ai ministri" e "da parte di tutti gli interlocutori c'è stato apprezzamento e soddisfazione. A sinistra, un’immagine notturna dello stadio di San Siro: Sala spinge per la sua ristrutturazione . Aldo Liverani sas Il vincolo della Soprintendenza sul Meazza Sul Meazza, com’è noto, pende la possibilità di un vincolo architettonico della Soprintendenza, per ... (Ilgiorno.it)

Inter e Milan da Giuli con Sala - nuovo stadio in area San Siro - Da parte di tutti gli interlocutori “c’è stato apprezzamento e soddisfazione. Potenziali nuovi sviluppi nella vicenda del potenziale nuovo stadio di Inter e Milan. Lo comunica Palazzo Marino in un comunicato. Nel frattempo, si attende la perizia dell’Agenzia delle Entrate per avere il quadro necessario per una valutazione complessiva”, si legge nella nota. (Lapresse.it)

Inter e Milan - nuovo stadio a San Siro : svolta decisiva? La nota del Comune - A breve i Club procederanno alla presentazione della manifestazione di interesse utile alla prosecuzione del procedimento. Quest’ultimo, pur non più utilizzato come sede principale per le partite di calcio, potrebbe essere rifunzionalizzato per ospitare altri eventi o attività di carattere culturale e sportivo. (Inter-news.it)