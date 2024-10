Nudes: Ad Alice nella città la seconda stagione della serie che racconta il fenomeno del revenge porn (Di martedì 22 ottobre 2024) I registi dei nuovi 9 episodi, Laura Luchetti e Marco Danieli, e alcuni membri del cast hanno presentato le tre nuove storie di Nudes, disponibili su RaiPlay dal 25 ottobre: non solo il punto di vista degli adolescenti, ora il focus si sposta sugli adulti. Comingsoon.it - Nudes: Ad Alice nella città la seconda stagione della serie che racconta il fenomeno del revenge porn Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 22 ottobre 2024) I registi dei nuovi 9 episodi, Laura Luchetti e Marco Danieli, e alcuni membri del cast hanno presentato le tre nuove storie di, disponibili su RaiPlay dal 25 ottobre: non solo il punto di vista degli adolescenti, ora il focus si sposta sugli adulti.

NUDES. Seconda stagione in anteprima ad Alice nella Città - La posta in gioco allora aumenta, perché i fatti travolgono la sfera lavorativa, relazionale, familiare in un devastante effetto domino. it - Da chi il cinema lo ama. Pur conservando il punto di vista privilegiato dei giovanissimi, la seconda stagione di Nudes racconta anche vite adulte minacciate dalle insidie legate all’uso disinvolto dei social. (Cinefilos.it)