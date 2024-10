Anteprima24.it - Napoli, minorenne uccide 20enne con tre colpi di pistola e poi brucia il corpo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrima l’ha ucciso, poi ha incendiato con complici il suonelle campagne. Il tutto per dissidi legati alla gestione dello spaccio. C’è tutto questo dietro l’omicidio, lo scorso 31 agosto, alla periferia di, delRaimondino Gennaro. E l’autore è un, ritenuto dalla Squadra Mobile diun soggetto particolarmente violento che avrebbe agito in disaccordo con i componenti del suo gruppo. Lo scorso 18 ottobre la Polizia di Stato ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare a carico del ragazzo già detenuto in un Istituto Penale per i Minorenni.