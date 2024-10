Napoli celebra la vita e la morte: torna “Ua’nema” con eventi dal 30 ottobre al 3 novembre (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di Napoli, nota per la sua profonda connessione con le tradizioni e le credenze popolari, si appresta a dare il via alla terza edizione di “Ua’nema: Festa degli Altri Vivi”, un evento che si terrà dal 30 ottobre al 3 novembre. Questa manifestazione, organizzata dal Comune di Napoli, va oltre la semplice commemorazione dei defunti, rappresentando un tributo agli spiriti di coloro che, secondo la cultura locale, rimangono sempre vicini ai vivi. Durante questi giorni, i napoletani e i turisti avranno l’opportunità di esplorare il significato di vita e morte attraverso una serie di attività culturali, spirituali e artistiche. Un abbraccio tra vita e morte nella tradizione napoletana La festa “Ua’nema” è una celebrazione che rinvigorisce il culto delle anime, un’antica tradizione radicata nella spiritualità di Napoli. Gaeta.it - Napoli celebra la vita e la morte: torna “Ua’nema” con eventi dal 30 ottobre al 3 novembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La città di, nota per la sua profonda connessione con le tradizioni e le credenze popolari, si appresta a dare il via alla terza edizione di “: Festa degli Altri Vivi”, un evento che si terrà dal 30al 3. Questa manifestazione, organizzata dal Comune di, va oltre la semplice commemorazione dei defunti, rappresentando un tributo agli spiriti di coloro che, secondo la cultura locale, rimangono sempre vicini ai vivi. Durante questi giorni, i napoletani e i turisti avranno l’opportunità di esplorare il significato diattraverso una serie di attività culturali, spirituali e artistiche. Un abbraccio tranella tradizione napoletana La festa “” è unazione che rinvigorisce il culto delle anime, un’antica tradizione radicata nella spiritualità di

