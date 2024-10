Museo di Storia Militare 'abusivo', presentata interrogazione (Di martedì 22 ottobre 2024) Scoppia il caso del "Civico Museo di Storia Militare di Aversa", nella Casa della Cultura "Caianiello", ubicata nell'ex Macello di via Tristano. L'associazione "Gioventù Aversana" che gestisce l'immobile, infatti, sarebbe stata "sfrattata" dai locali a dicembre di 4 anni fa, quando la convenzione Casertanews.it - Museo di Storia Militare 'abusivo', presentata interrogazione Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Scoppia il caso del "Civicodidi Aversa", nella Casa della Cultura "Caianiello", ubicata nell'ex Macello di via Tristano. L'associazione "Gioventù Aversana" che gestisce l'immobile, infatti, sarebbe stata "sfrattata" dai locali a dicembre di 4 anni fa, quando la convenzione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa vedere al Museo Nazionale di Storia della Romania - Se stai pianificando un viaggio a Bucarest, il Museo Nazionale di Storia della Romania è una tappa imperdibile. Inaugurato nel 1972, questo museo rappresenta uno dei pilastri della cultura e…. (Appuntidizelda.it)

Cosa vedere al Museo Nazionale di Storia della Romania - Se stai pianificando un viaggio a Bucarest, il Museo Nazionale di Storia della Romania è una tappa imperdibile. Inaugurato nel 1972, questo museo rappresenta uno dei pilastri della cultura e…. (Appuntidizelda.it)

Brescia e il Museo Mille Miglia : un viaggio tra storia e passione per le automobili - Non solo un archivio, ma un vero e proprio centro culturale che approfondisce l’importanza della corsa per la storia italiana e per la sua identità . Facebook WhatsApp Twitter Il Museo Mille Miglia di Brescia si è affermato come una delle principali attrazioni turistiche della regione, accogliendo ogni anno oltre 18. (Gaeta.it)