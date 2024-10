Lanazione.it - Mostro di Firenze: Stefano e Susanna, vittime della ferocia. Gli amici: “Fummo adulti in un attimo”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Prato, 22 ottobre 2024 – A 43 anni di distanza dal delitto di Travalle, c’è chi non ha mai dimenticatoBaldi e la fidanzataCambi. Avevano 26 e 24 anni quando nella notte del 22 ottobre 1981 furono uccisi nei campi delle Bartoline daldi. Glidel giovane pratese continuano a custodirne il ricordo. Per molti anni nel giornomorte è stata celebrata una messa in San Francesco o in Duomo. Ora nella decade dei social il loro epitaffio è on line. “Eravamo ventenni e ci ritrovammo in un incubo, perché non ci sembrava possibile che fosse capitato a due di noi – racconta il ristoratoreGonfiantini – uscivamo sempre insieme, anche con le ragazze e si giocava a calcio nel campionato Uisp.