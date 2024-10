Morte Liam Payne, gli esami tossicologici: cocaina rosa nel sangue, cosa c’era sul tavolo dell’hotel (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli esami tossicologici eseguiti dopo la Morte di Liam Payne, caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, mostrano che il cantante aveva assunto droghe come crack, benzodiazepine e la cocaina rosa che combina metanfetamina, ketamina e MDMA. Fanpage.it - Morte Liam Payne, gli esami tossicologici: cocaina rosa nel sangue, cosa c’era sul tavolo dell’hotel Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Glieseguiti dopo ladi, caduto dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires, mostrano che il cantante aveva assunto droghe come crack, benzodiazepine e lache combina metanfetamina, ketamina e MDMA.

“Cosa hanno trovato nel corpo”. Morte Liam Payne - primi risultati dell’autopsia - Nelle ultime ore sono stati resi noti i risultati dell’autopsia effettuata sul cadavere dell’artista. Trovate anche tracce di cocaina, benzodiazepine (psicofarmaci con proprietà ansiolitiche) e crack. Una fonte ha rivelato al Sun: “Hanno iniziato a vendere droga a Liam quando lui aveva fatto il check-in, verso le 23. (Caffeinamagazine.it)

Morte Liam Payne - i risultati tossicologici non mentono : “Crack e altre droghe nel corpo”. La diagnosi finale - La morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica. I responsabili della struttura, appena hanno sentito dei problemi nella stanza, hanno chiamato immediatamente i soccorsi perchè si sono resi conto di avere a che fare con una persona instabile. La donna, però, il 14 ottobre ha scelto di tornare a casa in solitudine. (Cityrumors.it)

Morte Liam Payne - licenziati due dipendenti dell’hotel : “Gli fornivano la droga nella scatola del sapone” - Hanno affermato di non sapere quali droghe stesse comprando né quanto avesse speso” hanno affermato alcune fonti al giornale. Un amico intimo dell’interprete ha rivelato al Mail on Sunday: “C’erano due uomini nell’hotel che davano a Liam della droga. Gli stupefacenti sarebbero stati poi nascosti in una scatola di sapone ritrovata dagli investigatori durante la perquisizione della camera d’hotel. (Tpi.it)