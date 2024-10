Milan, Hernández capitano? Arriva una investitura importante (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle ultime settimane si è discusso in lungo e in largo della questione fascia di capitano del Milan. Fonseca ne ha cambiati ben cinque in Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Nelle ultime settimane si è discusso in lungo e in largo della questione fascia didel. Fonseca ne ha cambiati ben cinque in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Bruges - Maignan o Theo capitano? La risposta di Fonseca - Paolo Fonseca ha parlato prima di Milan-Bruges, partita valida per la 3^ giornata della Champions League 2024-2025. La scelta sul capitano. (Pianetamilan.it)

Milan - Baresi : "Theo Hernandez merita di essere capitano. Fonseca deve far sentire la personalità" - Quando si parla di capitani del Milan non si può non tenere in considerazione l`opinione del capitano per eccellenza, Franco Baresi. Il vice-presidente... (Calciomercato.com)

Verso Milan-Club Bruges - Theo Hernandez torna in campo da capitano? La scelta di Fonseca - . it (@dailymilan. Il Milan si prepara alla sfida con il Club Bruges: Paulo Fonseca si affida nuovamente a Theo Hernandez come capitano? La scelta Messa in archivio la rocambolesca gara di campionato contro l’udinese, il Milan di Paulo Fonseca si prepara a scendere nuovamente in campo in Champions League contro il Club Bruges. (Dailymilan.it)