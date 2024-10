Meloni: aumentare accesso aiuti a Gaza (Di martedì 22 ottobre 2024) 19.30 "La situazione a Gaza è sempre più drammatica. L'Italia è stata da subito in prima linea nell'azione umanitaria". Così la premier Meloni in un videomessaggio al G7 Sviluppo,a Pescara."Sosteniamo la proposta giordana per aumentare l'accesso umanitario alla Striscia". "Le istituzioni libanesi vanno aiutate a rafforzarsi".Contributi per 5 milioni a Unrwa in Cisgiordania. "Sosteniamo i progetti con controlli scrupolosi". Sui rifugiati siriani "occorre rivedere la strategia europea per la Siria e lavorare con tutti gli attori in campo". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 22 ottobre 2024) 19.30 "La situazione aè sempre più drammatica. L'Italia è stata da subito in prima linea nell'azione umanitaria". Così la premierin un videomessaggio al G7 Sviluppo,a Pescara."Sosteniamo la proposta giordana perl'umanitario alla Striscia". "Le istituzioni libanesi vanno aiutate a rafforzarsi".Contributi per 5 milioni a Unrwa in Cisgiordania. "Sosteniamo i progetti con controlli scrupolosi". Sui rifugiati siriani "occorre rivedere la strategia europea per la Siria e lavorare con tutti gli attori in campo".

