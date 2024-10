Matteo Renzi e Giorgia Meloni come Chiara Ferragni: «Sui Cpr in Albania denuncia alla Corte dei Conti» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Abbiamo una premier che fa l’influencer e non la statista. Davanti a problemi complicati come l’immigrazione, lei gioca la carta dello spot. Nasce così l’operazione Albania. Ma come per Chiara Ferragni e il pandoro, accade qualcosa che rovina il piano». Lo dice il leader di Italia Viva Matteo Renzi in un’intervista al Corriere della Sera. «Oggi tutti gli italiani sanno che, mentre si chiedono i sacrifici per la legge di Bilancio, si sprecano più di 700 milioni di euro in un centro migranti inutile», aggiunge. La denuncia L’ex premier fa sapere che il suo partito ha «preparato una denuncia formale alla Corte dei Conti. Meloni ha inviato una nave con 16 persone solo per avere i tg osannanti all’ora di cena. Ma c’era una sentenza che le impediva di farli partire così. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga? Anche la gente di destra con cui parlo è allibita». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 22 ottobre 2024) «Abbiamo una premier che fa l’influencer e non la statista. Davanti a problemi complicatil’immigrazione, lei gioca la carta dello spot. Nasce così l’operazione. Mapere il pandoro, accade qualcosa che rovina il piano». Lo dice il leader di Italia Vivain un’intervista al Corriere della Sera. «Oggi tutti gli italiani sanno che, mentre si chiedono i sacrifici per la legge di Bilancio, si sprecano più di 700 milioni di euro in un centro migranti inutile», aggiunge. LaL’ex premier fa sapere che il suo partito ha «preparato unaformaledeiha inviato una nave con 16 persone solo per avere i tg osannanti all’ora di cena. Ma c’era una sentenza che le impediva di farli partire così. Il costo del viaggio andata e ritorno chi lo paga? Anche la gente di destra con cui parlo è allibita».

