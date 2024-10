Maltempo Sicilia deliberato dalla giunta lo stato di emergenza assegnati 28 milioni

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di martedì 22 ottobre 2024) Laregionale, convocata con urgenza nel pomeriggio dal presidente della Regione Renato Schifani, ha dichiarato lodiper le aree dellagravemente colpite dalle recenti inondazioni degli ultimi due giorni. È stata approvata l’assegnazione di 2,8di euro dal Fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale, al fine di eseguire nel minor tempo possibile gli interventi necessari per eliminare le situazioni di pericolo e ripristinare le aree danneggiate dagli eventi meteorologici avversi del 19 e 20 ottobre 2024. Il dirigente generale del dipartimento Tecnico dell’assessorato regionale delle Infrastrutture, Duilio Alongi, èdesignato come commissario straordinario per l’