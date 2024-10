Maltempo, Italia devastata da Nord a Sud: la situazione critica (Di martedì 22 ottobre 2024) Maltempo in tutta Italia, si contano i danni: la situazione del 22 ottobre – L’Italia è stata colpita da una devastante ondata di Maltempo, che ha messo in ginocchio diverse regioni, da Nord a Sud. Le piogge torrenziali, i fiumi in piena e le frane hanno creato enormi disagi in tutto il Paese, causando danni ingenti e evacuazioni di massa. Maltempo in tutta Italia: la situazione del 22 ottobre In Emilia Romagna, in particolare nella città di Bologna, il Maltempo ha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. La comunità è stata travolta da alluvioni, con oltre 1.600 famiglie evacuate solo nella provincia bolognese. La pioggia caduta in poche ore è stata il doppio del normale, superando i 160 millimetri, come riportato dal sindaco Matteo Lepore. Urbanpost.it - Maltempo, Italia devastata da Nord a Sud: la situazione critica Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)in tutta, si contano i danni: ladel 22 ottobre – L’è stata colpita da una devastante ondata di, che ha messo in ginocchio diverse regioni, daa Sud. Le piogge torrenziali, i fiumi in piena e le frane hanno creato enormi disagi in tutto il Paese, causando danni ingenti e evacuazioni di massa.in tutta: ladel 22 ottobre In Emilia Romagna, in particolare nella città di Bologna, ilha lasciato dietro di sé una scia di distruzione. La comunità è stata travolta da alluvioni, con oltre 1.600 famiglie evacuate solo nella provincia bolognese. La pioggia caduta in poche ore è stata il doppio del normale, superando i 160 millimetri, come riportato dal sindaco Matteo Lepore.

