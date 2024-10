Maltempo: Emilia Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale (Di martedì 22 ottobre 2024) Napoli, 22 ott. (LaPresse) – La presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna, Irene Priolo, ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito l’Emilia-Romagna a partire dallo scorso 17 ottobre. Al fine di dare avvio e copertura ai primi interventi urgenti, è stato chiesto un primo stanziamento di 50 milioni di euro. La richiesta è stata inviata anche al Ministero per la Protezione Civile e al Capo dipartimento della Protezione Civile. Lapresse.it - Maltempo: Emilia Romagna chiede lo stato di emergenza nazionale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Napoli, 22 ott. (LaPresse) – La presidente facente funzione della Regione, Irene Priolo, ha firmato e inviato alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni la richiesta di deliberazione dellodidi rilievoper gli “eccezionali eventi metereologici” che hanno colpito l’a partire dallo scorso 17 ottobre. Al fine di dare avvio e copertura ai primi interventi urgenti, èchiesto un primo stanziamento di 50 milioni di euro. La richiesta è stata inviata anche al Ministero per la Protezione Civile e al Capo dipartimento della Protezione Civile.

