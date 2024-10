Lo storico cantante degli Iron Maiden si è spento nella sua casa di Salisbury. Aveva 66 anni (Di martedì 22 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica: è morto Paul Di’Anno, storico cantante della band heavy metal Iron Maiden. Aveva 66 anni. L’annuncio è arrivato via social da Conquest Music, etichetta della star britannica. Poi, su Facebook, è arrivato anche l’addio social degli Iron Maiden. Iodonna.it - Lo storico cantante degli Iron Maiden si è spento nella sua casa di Salisbury. Aveva 66 anni Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lutto nel mondo della musica: è morto Paul Di’Anno,della band heavy metal66. L’annuncio è arrivato via social da Conquest Music, etichetta della star britca. Poi, su Facebook, è arrivato anche l’addio social

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto Paul Di’Anno - lo storico cantante degli Iron Maiden aveva 66 anni - È morto Paul Di' Anno, storico cantante degli Iron Maiden, di cui ha fatto parte dal 1978 al 1981. Aveva 66 anni. Dopo aver lasciato la band ha avuto una carriera con i Killers e i Battlezone.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“Sto con un uomo trans”. Amici - la confessione dello storico cantante : “È fantastico” - “Sto con un uomo trans”. Il giovane è stato poi eliminato nel corso della prima puntata del serale e in quel caso tante sono state le critiche rivolte al programma, vista la sua bravura. “Sto con un uomo trans”. Non è che se uno c’ha una cosa o un’altra che mi cambia la vita. In un contesto che ha delle telecamere e ha lo scopo di intrattenere serve sì la voce bella, ma anche un po’ di ... (Caffeinamagazine.it)

“Sto con un uomo trans”. Amici - la confessione dello storico cantante : “È fantastico” - Sono uscito purtroppo durante la prima puntata del serale senza cantare per una serie di dinamiche”. Andrea al podcast dice: “Oggi mi identifico come gender fluid e come orientamento sono pansessuale al punto che oggi il mio partner è un uomo trans. Ora Andrea, intervistato dal podcast Persone, ha raccontato di essersi trasferito a Londra dove ha scoperto finalmente quello che vuole dalla sua ... (Caffeinamagazine.it)