Ilrestodelcarlino.it - Lettere ai nonni, studenti premiati

(Di martedì 22 ottobre 2024) È stato il giovanissimo Filippo Dezi (classe 2D) a vincere il concorso letterario "Carivi scrivo", rivolto agli alunni di seconda media di Porto Recanati, organizzato dall’istituto comprensivo Medi e dal centro "Anni d’argento". Sabato pomeriggio, nella sede del circolo in via Sarpi, si è svolta la cerimonia per premiare i migliori componimenti, che avevano come tema il legame tra nonno e nipote. Al secondo posto è arrivata Giorgia Di Martino (classe 2D) e al terzo Giulia Agostinacchio (classe 2A). I temi sono stati valutati da una commissione formata da cinque componenti del direttivo di Anni d’argento, tra cui due insegnanti in pensione. Il primo classificato ha ricevuto una borsa di studio da 150 euro, il secondo da 100 euro e il terzo da 50 euro.