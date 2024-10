Formiche.net - La vita di Mario Verdone raccontata dal figlio Luca. Il film al Festival di Roma

(Di martedì 22 ottobre 2024) Come allievo di(1917-2009), alla Sapienza di, alla fine degli anni Settanta, ho potuto godere di originali lezioni di cinema. Poi, successivamente, come assistente di cattedra, per le lezioni e gli esami, continuavo ad affinare, dalla sua didattica, l’arte della comparazione. Inoltre apprezzavo il suo modo, piano ed educato, di condurre un esame trattando con rispetto e gentilezza lo studente, per me autentica palestra pedagogica, fondamentale nella mia esperienza di docente, prima all’università e poi a scuola. Contemporaneamente iniziai a frequentare “casa”, e poi, anche per i successivi trenta anni. Mi recavo lì per curare, con lui, alcune sue opere letterarie o di cinema, che man mano mi affidava. “Casa” era un’autentica galleria d’arte: alle pareti: Jurij P.