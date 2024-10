Dilei.it - I pro e i contro di paragonare il partner all’ex

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) C’è una sorta di regola non scritta quando si inizia una frequentazione con una nuova persona: mai fare confronti con l’ex. Tutti lo dicono, vero? Confrontare le relazioni può essere deleterio, segno che sei ancora bloccata nel passato e che non sei pronta a voltare pagina. Ma siamo sicuri che sia davvero così? Hai mai provato a riflettere che, a volte, ripensaree alla persona che eri in quella relazione, invece, potrebbe essere utile per conoscere meglio te stessa e quello che vuoi? Magari può essere un modo per imparare dagli errori fatti, capire cosa ti ha reso più felice e puoi evitare di ripetere determinati schemi. Quindi sì, ogni tanto,ilpuò avere dei vantaggi! Perché paragoniamo il? Quando inizia una nuova relazione diventa quasi naturale fare un confronto tra ilattuale e quello precedente.