Hit Parade: Night Skinny supera tutti in classifica (Di martedì 22 ottobre 2024) La classifica settimanale stilata dalle vendite registrate da Fimi/Gfk rivela qualche colpo di scena. Le new entry degli ultimi sette giorni si inseriscono perfettamente nella Top10, che tra gli album è sempre governata dal genere rap, tra i più amati. Ancora per un’altra settimana il trionfo tra album, vinili e singoli spetta al genere rap. I vari rappresentanti di questo genere musicale in Italia si prendono non solo il podio, ma anche nuovi riconoscimenti. Le new entry non mancano negli ultimi sette giorni. La classifica si aggiorna e si arricchisce di nuovi progetti musicali. classifica: sul podio Night Skinny e Anna, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto del podio della Top10 degli album più acquistati degli ultimi sette giorni si piazza Night Skinny con la nuova uscita musicale Conteiners. Velvetmag.it - Hit Parade: Night Skinny supera tutti in classifica Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lasettimanale stilata dalle vendite registrate da Fimi/Gfk rivela qualche colpo di scena. Le new entry degli ultimi sette giorni si inseriscono perfettamente nella Top10, che tra gli album è sempre governata dal genere rap, tra i più amati. Ancora per un’altra settimana il trionfo tra album, vinili e singoli spetta al genere rap. I vari rappresentanti di questo genere musicale in Italia si prendono non solo il podio, ma anche nuovi riconoscimenti. Le new entry non mancano negli ultimi sette giorni. Lasi aggiorna e si arricchisce di nuovi progetti musicali.: sul podioe Anna, foto Ansa – VelvetMagAl primo posto del podio della Top10 degli album più acquistati degli ultimi sette giorni si piazzacon la nuova uscita musicale Conteiners.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hit Parade : i Coldplay conquistano la classifica con il nuovo album - Seconda posizione per Yungest Moonstar con Sfaciolate Mixtape, uscito in versione vinile. Tra i singoli, anche per questa settimana, si piazzano in prima posizione Olly e Angelina Mango con Jvli nella loro prima collaborazione in Per due come noi, che sta affollando le radio e le piattaforme streaming. (Velvetmag.it)

Torna ‘Hit Parade’ : a ‘Non è un Paese per Giovani’ la classifica dei 5 brani più suonati in radio - . ROMA – Proseguono su Rai Radio2 le celebrazioni del centenario della radio con un grande revival: a Non è un Paese per Giovani, in onda dalle ore 12 alle ore 13. Come per l’originale, l’appuntamento è per ogni venerdì: introdotti dalla storica sigla, alle ore 13. 15, i conduttori riproporranno la classifica dei 5 brani più suonati in Radio. (Lopinionista.it)

Hit Parade : il rap in cima alla classifica per un’altra settimana - Il primo posto spetta a Lazza con Locura. Al secondo posto c’è ancora Lazza con Canzone d’odio, che l’ha visto affiancarsi a Lil Baby. Ultima posizione per Ed Sheeran e il suo ultimo disco pubblicato, che è un tour edition, con tutti i suoi brani più significativi delle ultime uscite musicali. Classifica: Olly e Angelina Mango conquistano i singoli, foto Ansa – VelvetMagAll’ottava posizione c’è ... (Velvetmag.it)