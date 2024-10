Gundam Requiem for Vengeance, la recensione: quando il Gundam è il nemico! (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mito di Gundam rivive in una miniserie di 6 episodi realizzata in Computer Graphic e disponibile in streaming su Netflix. Questa volta, però, il leggendario Mobile Suit bianco non è il protagonista, ma un micidiale avversario da cui un gruppo di soldati di Zeon cerca disperatamente di fuggire. Nell'epoca d'oro della prima invasione anime, quando praticamente tutte le emittenti televisive italiane avevano almeno un paio d'ore dedicate ai "cartoni animati giapponesi", un titolo riuscì a imporsi all'attenzione degli spettatori: Mobile Suit Gundam (Kidou Senshi Gundam, in originale) o, molto più semplicemente, solo Gundam. Movieplayer.it - Gundam Requiem for Vengeance, la recensione: quando il Gundam è il nemico! Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il mito dirivive in una miniserie di 6 episodi realizzata in Computer Graphic e disponibile in streaming su Netflix. Questa volta, però, il leggendario Mobile Suit bianco non è il protagonista, ma un micidiale avversario da cui un gruppo di soldati di Zeon cerca disperatamente di fuggire. Nell'epoca d'oro della prima invasione anime,praticamente tutte le emittenti televisive italiane avevano almeno un paio d'ore dedicate ai "cartoni animati giapponesi", un titolo riuscì a imporsi all'attenzione degli spettatori: Mobile Suit(Kidou Senshi, in originale) o, molto più semplicemente, solo

Gundam : Requiem for Vengeance - il nuovo anime d’azione di Netflix : quando esce - Arriva su Netflix “Gundam: Requiem for Vengeance”, la nuova serie TV anime diretta da Erasmus Brosdau e scritta da Gavin Hignight. La produzione, raccontata dal punto di vista dei soldati che guidano gli Zaku del Principato di Zeon, riporta sul piccolo schermo la celebre Guerra di un anno ed è... (Today.it)

Gundam : Requiem for Vengeance – Netflix svela il nuovo trailer con i primi minuti della serie - Netflix ha appena rilasciato un nuovo trailer di Gundam: Requiem for Vengeance, che offre un’anteprima esclusiva dei primi quattro minuti della serie. Questa nuova produzione segna un passo importante per il franchise di Gundam, poiché è solo la seconda serie interamente generata in CGI (dopo MS IGLOO), un aspetto che ha sollevato qualche preoccupazione tra…. (Mistermovie.it)

Gundam : Requiem for Vengeance – Clip Esclusiva di 4 Minuti - Dai un’occhiata alla scena di apertura di Gundam: Requiem for Vengeance, una nuova serie animata in anteprima il 17 ottobre. Guarda su Netflix. (Mistermovie.it)