Grande evento sportivo a L'Aquila: "Un Campione in Famiglia" con Adriano Panatta e altri (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Sabato 26 ottobre si svolgerà un'importante manifestazione sportiva presso la Villa Comunale di L'Aquila, nel cuore dell'Italia. Dalle 10 alle 12, il tour "Un Campione in Famiglia" culminerà in questo evento conclusivo, mirato a avvicinare il pubblico, in particolare le famiglie, al mondo dello sport. Attraverso la presenza di tre icone sportive di fama internazionale, l'evento intende promuovere i valori positivi dello sport tra le generazioni più giovani e non solo. Dettagli dell'evento "Un Campione in Famiglia" La manifestazione avrà luogo presso la Villa Comunale delL'Aquila e otterrà il suo apice con tre leggende dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta e Ciccio Graziani.

