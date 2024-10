Fiorentina, l’arbitro della sfida contro il San Gallo: il comunicato della UEFA per il match di Conference League (Di martedì 22 ottobre 2024) La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà il match di Conference League tra Fiorentina e San Gallo La Fiorentina andrà in trasferta giovedì per sfidare il San Gallo, gara valevole per la seconda giornata di Conference League. La UEFA ha diramato la squadra arbitrale che dirigerà l’incontro. l’arbitro sarà l’israeliano Yigal Frid assistito Calcionews24.com - Fiorentina, l’arbitro della sfida contro il San Gallo: il comunicato della UEFA per il match di Conference League Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Laha reso nota la squadra arbitrale che dirigerà ilditrae SanLaandrà in trasferta giovedì perre il San, gara valevole per la seconda giornata di. Laha diramato la squadra arbitrale che dirigerà l’insarà l’israeliano Yigal Frid assistito

Probabili formazioni San Gallo-Fiorentina - Conference League 2024/2025 - Ballottaggi: Comuzzo 55% – Martinez Quarta 45% Indisponibili: Mandragora, Pongracic, Gudmundsson, Kean (in dubbio) Squalificati: – The post Probabili formazioni San Gallo-Fiorentina, Conference League 2024/2025 appeared first on SportFace. Le probabili formazioni di San Gallo-Fiorentina, match valevole per la seconda giornata della UEFA Conference League 2024/2025. (Sportface.it)

Lecce-Fiorentina : Gallo espulso - non disputerà il match contro il Napoli - . L’azione di Gallo è stata considerata così grave da meritare un cartellino rosso diretto, lasciando la sua squadra in dieci uomini per il resto del match. Conclusione L’espulsione di Antonino Gallo rappresenta un punto di svolta nella partita Lecce-Fiorentina, influenzando sia il risultato finale sia le prossime sfide della squadra. (Terzotemponapoli.com)

Lecce-Fiorentina LIVE 0-3 al 45' : doppietta di Cataldi e rosso per Gallo - salentini in 10 - IL TABELLINO Lecce-Fiorentina 0-3 MARCATORI: 20` e 45` Cataldi (F), 34` Colpani (F) FORMAZIONI: Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschir... (Calciomercato.com)