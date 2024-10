Quotidiano.net - Fiom-Cgil, prosegue mobilitazione contro licenziamenti Bystronic

(Di martedì 22 ottobre 2024) Nell'audizione in Regione Lombardia oggi la multinazionaleAutomation Technology ha spiegato che non ritira ie conferma la chiusura degli stabilimenti di San Giuliano Milanese e Fizzonasco di Pieve Emanuele in provincia di Milano e il licenziamento di 150 lavoratori. Lo rende noto laannunciando che ladei dipendenti proseguirà . Lunedì prossimo, alle 19, si terrà un corteo e poi un Consiglio Comunale aperto a San Giuliano. L'azienda fa parte del Gruppo multinazionale con sede in Svizzera(oltre 3000 dipendenti in oltre 40 sedi a livello mondiale) che opera nel settore della progettazione e produzione di macchine di automazione industriale.