Lanazione.it - Fermato con la ketamina. Pusher resta in carcere

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)inil ventiseienne ucraino arto nei giorni scorsi dagli uomini della Guardia di Finanza della Spezia che l’hanno trovato in possesso di quasi 900 grammi di. Il giovane, Vitaly Borysov, è stato sottoposto all’interrogatorio di garanzia dalla giudice per le indagini preliminari Tiziana Lottini. Era presente l’avvocato difensore dell’uomo Francesco Vetere del foro spezzino. L’uomo è finito nei guai dopo essere statodai finanzieri del comando provinciale spezzino per un controllo. La dinamica del fermo per altro è stata piuttosto animata tanto che due agenti hanno poi dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Dalla perquisizione domiciliare nel quartiere di Mazzetta è spuntato l’ingente quantitativo della droga sintetica tornata pericolosamente sul mercato da qualche tempo oltre a 3.50 grammi di eorina.