Inter-news.it - Esami Acerbi! Inter in emergenza ma ruota: a Berna 3 novità – CdS

(Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi Francescosi sottoporrà aglistrumentali per capire l’entità dell’infortunio rimediato a Roma. Intanto, Inzaghi prepara alcuneper la sfida atra Young Boys e– L’è chiaramente in. Dopo Hakan Calhanoglu, il quale ha fatto gliieri in mattinata, oggi toccherà adsottoporsi a degli accertamenti per capire l’entità dell’infortunio rimediato domenica sera all’Olimpico contro la Roma, che lo ha costretto al cambio dopo appena ventotto minuti. Insomma, i nerazzurri sorridono dal punto di vista dei risultati, ma meno per quanto riguarda la tenuta fisica. Non solo Calhanoglu eai box, ma contro lo Young Boys, domani sera, non ci sarà neanche Kristjan Asllani.