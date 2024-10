It.newsner.com - Errori e sviste poco conosciuti in Pretty Woman

(Di martedì 22 ottobre 2024)è uno di quei film che posso guardare innumerevoli volte: non diventa mai vecchio o noioso. Ma considerando quante volte l’ho visto, è un po’ sorprendente che non mi sia mai accorto di questiche raccontano una storia diversa del film. Disney ha cambiato tuttoè diventata una commedia romantica che ha affascinato milioni di persone e ha lanciato Richard Gere e Julia Roberts verso la superstar. Ma non è così che doveva essere. La sceneggiatura originale si intitolava 3.000, scritta dall’allora in difficoltà sceneggiatore J.F. Lawton. La prima stesura affrontava temi molto più cupi sulla disparità sociale e l’avidità aziendale. Julia Roberts beve un drink con Richard Gere in una scena del film “”, 1990. (Foto di Buena Vista/Getty Images)Tuttavia, tutto è cambiato quando la Disney ha preso le redini del progetto.