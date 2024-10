Equitazione, tutto pronto per la terza tappa dell'Italian Champions Tour all'Horses Riviera Resort (Di martedì 22 ottobre 2024) La stagione dell’Italian Champions Tour entra nelle fasi cruciali del suo percorso e accoglie le 28 squadre dei circuiti Sport e Pro all’Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, per la terza tappa del primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre, promosso da Fieracavalli Riminitoday.it - Equitazione, tutto pronto per la terza tappa dell'Italian Champions Tour all'Horses Riviera Resort Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La stagioneentra nelle fasi cruciali del suo percorso e accoglie le 28 squadre dei circuiti Sport e Pro all’di San Giovanni in Marignano, per ladel primo circuito nazionale di salto ostacoli a squadre, promosso da Fieracavalli

Il CardioBreast Dragon Boat Festival 2024 : Firenze ospita la terza tappa della manifestazione dedicata alla salute - Rischi associati e necessità di prevenzione Oltre 3 milioni di persone in Italia convivono con il cancro, un dato allarmante che mette in luce l’importanza della prevenzione e della gestione della salute. Le collaborazioni con la Fondazione Italiana per il Cuore , il Coordinamento Nazionale Associazioni del Cuore e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori mirano a diffondere messaggi di ... (Gaeta.it)

Campionato Italiano Motorally - il dorico Di Piero chiude la terza tappa all'ottavo posto nelle 125 - Lo scorso weekend si è di disputata la terza tappa del Campionato Italiano Motorally a Rapino in provincia di Chieti, con 200 piloti al via. Tra i centauri provenienti da tutta Italia si è schierato anche il nostro pilota anconetano Nicola Di Piero, portacolori del Team CarpediemOffroad. Due le... (Anconatoday.it)

L'università ospita la terza tappa di Architettura Italiana Contemporanea - Si è svolta presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli la terza tappa di Architettura Italiana Contemporanea (AIC), un progetto di confronto culturale e scientifico – patrocinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) e dalla società scientifica della... (Casertanews.it)