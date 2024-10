Gaeta.it - Educatrice polacca indagata per omicidio colposo dopo l’annegamento di un 13enne a Miramare di Rimini

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La tragedia che si è consumata lo scorso agosto adicontinua a far discutere. Un’di 25 anni è attualmente oggetto di indagini perin relazione alla morte di un ragazzo di 13 anni, annegato mentre si trovava in un’area di mare segnalata come pericolosa. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza in acque balneari e sulla responsabilità degli adulti che accompagnano gruppi di adolescenti. Le circostanze dell’incidente Il drammatico evento è avvenuto il 22 agosto 2024, quando il giovane, parte di un gruppo di 24 ragazzi in vacanza, è stato trascinato dalla corrente mentre si trovava in mare insieme all’in un’area antistante lo stabilimento balneare 86.