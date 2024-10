Ilfattoquotidiano.it - “È stata trafitta da un’aguglia che è saltata fuori dall’acqua. Purtroppo è stato impossibile salvarla”: parla il fidanzato della surfista Giulia Manfrini

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 22 ottobre 2024)36enne originaria di Venaria Reale (Torino), è morta mentre si stava allenando nell’Oceano Pacifico venerdì mattina 18 ottobre. Il tragico incidente è avvenuto alle Isole Mentawai, in Indonesia. Are a Fanpage.it è ora il suo, Massimo Ferro, che spiega come non siaun pesce spada maa causare la mortesportiva: “Eravamo in mare, assistiti da una barca, eaveva appena surfato un’onda. Stava risalendo nel canale e chiacchierando con altre due persone accanto a lei. Io ero poco più lontano, ero appena tornato in barca. Uno di questi pesci è saltatoe le ha trafitto il petto“. Un racconto doloroso, quello del momento dell’incidente: “Io e gli altri siamo arrivati pochi minuti dopo, abbiamo cercato di rianimarla facendole il massaggio cardiaco.