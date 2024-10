Dove il mare trionfa: 5 ristoranti, super, di pesce (Di martedì 22 ottobre 2024) Il pesce è sempre più presente sulle tavole degli Italiani: il consumo è cresciuto negli ultimi 10 anni, di circa il 30%. A ciò ha contribuito certamente anche la crescente consapevolezza che il pesce è sano oltre che buono e che è meglio magiare pesce che carne. E ovviamente la ristorazione si è “adeguata” a questa evoluzione del gusto: sono sempre di più i ristoranti con prodotti marini, anche in zone e città non proprio di mare, come Milano o la Brianza. Ecco 5 super ristoranti Dove il mare la fa da padrone: 13 Giugno, Milano - Via Carlo Goldoni, 44. Tel. 02.719654 Qui il cuore è siciliano, anzi palermitano, ma la mente è internazionale ed aperta. Panorama.it - Dove il mare trionfa: 5 ristoranti, super, di pesce Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ilè sempre più presente sulle tavole degli Italiani: il consumo è cresciuto negli ultimi 10 anni, di circa il 30%. A ciò ha contribuito certamente anche la crescente consapevolezza che ilè sano oltre che buono e che è meglio magiareche carne. E ovviamente la ristorazione si è “adeguata” a questa evoluzione del gusto: sono sempre di più icon prodotti marini, anche in zone e città non proprio di, come Milano o la Brianza. Ecco 5illa fa da padrone: 13 Giugno, Milano - Via Carlo Goldoni, 44. Tel. 02.719654 Qui il cuore è siciliano, anzi palermitano, ma la mente è internazionale ed aperta.

