Disney+ aggiorna i prezzi in italia: aumenti per gli abbonamenti senza pubblicità e Premium (Di martedì 22 ottobre 2024) Dal 17 ottobre 2024, Disney+ ha introdotto nuovi prezzi per gli abbonamenti Standard e Premium in italia, mentre rimane invariato il costo del piano con pubblicità a 5,99 euro al mese

Disney+ aumenta i prezzi degli abbonamenti - quanto costa lo streaming in Italia - Standard con pubblicità: 5,99 euro al mese per 2 dispositivi contemporaneamente, una qualità video fino a 1080p, un audio 5. Il 2024 è un anno di crescita dei prezzi per questo settore, sempre più competitivo e con necessità di crescita che non sono supportate da un numero adeguato di clienti. Una scelta che segue quella del concorrente Netflix, che ha fatto lo stesso pochi giorni prima. (Quifinanza.it)

