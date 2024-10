Davide muore a 22 anni dopo lo schianto: 15 giorni di agonia, il dolore della famiglia (Di martedì 22 ottobre 2024) dopo due settimane di lotta, sabato 19 ottobre si è spento Davide Lorenzon, il giovane di 22 anni di Cessalto, che era rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 5 ottobre sull’argine del Piave a Salgareda. Le ferite riportate nello schianto frontale tra la sua Alfa Romeo Giulietta e un’Apollo Volkswagen, guidata da un coetaneo di Oderzo, si sono rivelate troppo gravi. Nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e gli sforzi dei medici, il giovane non ce l’ha fatta, lasciando nella disperazione la sua famiglia. Davide era figlio unico e viveva con i genitori a Cessalto, una comunità profondamente colpita da questa tragedia. Thesocialpost.it - Davide muore a 22 anni dopo lo schianto: 15 giorni di agonia, il dolore della famiglia Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di martedì 22 ottobre 2024)due settimane di lotta, sabato 19 ottobre si è spentoLorenzon, il giovane di 22di Cessalto, che era rimasto gravemente ferito in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso 5 ottobre sull’argine del Piave a Salgareda. Le ferite riportate nellofrontale tra la sua Alfa Romeo Giulietta e un’Apollo Volkswagen, guidata da un coetaneo di Oderzo, si sono rivelate troppo gravi. Nonostante il ricovero d’urgenza all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e gli sforzi dei medici, il giovane non ce l’ha fatta, lasciando nella disperazione la suaera figlio unico e viveva con i genitori a Cessalto, una comunità profondamente colpita da questa tragedia.

