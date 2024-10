Coraggio e istinto: giovane negoziante sventa rapina armata e mette in fuga i banditi (Di martedì 22 ottobre 2024) "Appena sono uscito, il bandito ha subito puntato il fucile contro di me, e io, percependo il pericolo, sono rientrato all'interno", racconta Nello Genovese, il giovane proprietario di un negozio che ha affrontato una banda di rapinatori armati, costringendoli alla fuga. "Lui si è precipitato Avellinotoday.it - Coraggio e istinto: giovane negoziante sventa rapina armata e mette in fuga i banditi Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Appena sono uscito, il bandito ha subito puntato il fucile contro di me, e io, percependo il pericolo, sono rientrato all'interno", racconta Nello Genovese, ilproprietario di un negozio che ha affrontato una banda ditori armati, costringendoli alla. "Lui si è precipitato

Andrea Delogu - chi è il bello e giovane fidanzato Luigi Bruno : “Dopo il divorzio - sono rinata con lui” - . Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Dopo la notizia della sua frequentazione con Luigi Bruno, Andrea Delogu è stata presa di mira da alcune critiche sui social Andrea Delogu ama dialogare con i propri fan su Instagram e, proprio per questo, molto spesso, mette a loro disposizione il box delle domande. (Metropolitanmagazine.it)

Michele Placido - la moglie più giovane di 37 anni confessa «Io sono più vecchia di lui» : ecco chi è - Placido recitava nel teatro della cittadina e lei aveva appena 19 anni. Il più tenero è che approfittassi di Michele. Figli Dal matrimonio con Michele Placido, Federica Luna Vincenti è diventata mamma di Gabriele, nato nel febbraio del 2006. L’attrice, purtroppo, ha perso un’altra figlia al settimo mese di gravidanza, concepita sempre con Placido. (Donnapop.it)

Bari - giovane in mare con le mani legate : “Sono vittima di una baby gang” - Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura che sta cercando di verificare il racconto della vittima. (Adnkronos) – Un giovane di 19 anni è stato salvato in mare da un pescatore a Bari dopo essere rimasto in acqua per ore con le mani legate. Il giovane, che poteva rischiare di morire per ipotermia, avrebbe riferito […]. (Periodicodaily.com)