Concorso Asl Napoli 3 Sud, 72 posti per medici e amministrativi: requisiti e come inviare la domanda (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Asl Napoli 3 Sud ha bandito un Concorso per titoli ed esami che mette a disposizione 72 posti, tra dirigenti medici e collaboratori amministrativi. La domanda può essere inoltrata entro il 18 novembre. Fanpage.it - Concorso Asl Napoli 3 Sud, 72 posti per medici e amministrativi: requisiti e come inviare la domanda Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'Asl3 Sud ha bandito unper titoli ed esami che mette a disposizione 72, tra dirigentie collaboratori. Lapuò essere inoltrata entro il 18 novembre.

