Cina: lancia satellite Tianping-3 (Di martedì 22 ottobre 2024) Taiyuan, 22 ott – (Xinhua) – La Cina oggi ha inviato nello spazio un nuovo satellite dal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il satellite, Tianping-3, e’ stato lanciato alle 8:10 (ora di Pechino) con un razzo vettore Long March-6 ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. Fornira’ servizi quali indagini sull’ambiente atmosferico spaziale e correzioni dei modelli di previsione orbitale. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: lancia satellite Tianping-3 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Taiyuan, 22 ott – (Xinhua) – Laoggi ha inviato nello spazio un nuovodal Centro di lancio satellitare di Taiyuan, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi. Il-3, e’ statoto alle 8:10 (ora di Pechino) con un razzo vettore Long March-6 ed e’ entrato con successo nell’orbita prestabilita. Fornira’ servizi quali indagini sull’ambiente atmosferico spaziale e correzioni dei modelli di previsione orbitale. (Xin) Agenzia Xinhua

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cina : lancia nuovo satellite per osservazione della Terra - Pechino, 17 ott – (Xinhua) – La Cina ieri ha inviato nello spazio un nuovo satellite per l’osservazione della Terra dal Centro di lancio satellitare di Jiuquan, nella Cina nord-occidentale. Agenzia Xinhua. (Romadailynews.it)

Cina : recupera primo satellite di prova riutilizzabile - in grado di rientrare - I ricercatori hanno condotto esperimenti di coltivazione spaziale, convalida di nuove tecnologie ed esperimenti di scienza spaziale utilizzando il satellite riutilizzabile, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e l’applicazione di nuove tecnologie spaziali. Caratterizzato da alti livelli di microgravita’ e da una buona tempestivita’, lo Shijian-19 e’ un’efficiente piattaforma ... (Romadailynews.it)

Cina : lancia terzo satellite per servizi Internet in orbita alta - Si tratta del terzo membro di un gruppo di satelliti per la trasmissione di Internet in orbita alta. Il lancio ha costituito la 538ma missione della serie di razzi vettore Long March, ha dichiarato il centro di lancio. Xichang, 11 ott – (Xinhua) – La Cina ieri ha inviato nello spazio un nuovo satellite per servizi Internet in orbita alta dal Centro di lancio satellitare di ... (Romadailynews.it)