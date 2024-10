Calci e pugni alla saracinesca, poi dà in escandescenza in ambulanza: serata di follia a Pastena (Di martedì 22 ottobre 2024) Tensione, nella notte di lunedì, in via Posidonia, a Pastena: un uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a colpire con Calci la saracinesca di una farmacia. Sul posto, la Polizia Municipale presa di mira dal soggetto che è stato poi bloccato da Polizia e Finanza giunte sul posto.Il Salernotoday.it - Calci e pugni alla saracinesca, poi dà in escandescenza in ambulanza: serata di follia a Pastena Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Tensione, nella notte di lunedì, in via Posidonia, a: un uomo, in evidente stato di agitazione, ha iniziato a colpire conladi una farmacia. Sul posto, la Polizia Municipale presa di mira dal soggetto che è stato poi bloccato da Polizia e Finanza giunte sul posto.Il

