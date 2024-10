Avellino, proroga Centro comunale di raccolta (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sindaco di Avellino, Laura Nargi, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Autorizzazione al funzionamento ed operatività del Centro di raccolta Provvisorio R.D."Il Sindaco Visti - il d.lgs. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare Avellinotoday.it - Avellino, proroga Centro comunale di raccolta Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sindaco di, Laura Nargi, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Autorizzazione al funzionamento ed operatività deldiProvvisorio R.D."Il Sindaco Visti - il d.lgs. 3/04/2006, n. 152 e ss.mm.ii. e, in particolare

L'Avellino continua a lavorare - domenica c'è la Juventus Next Gen : gestione Patierno - ancora out un centrocampista - L’Avellino continua la preparazione in vista della prossima partita di campionato. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce da tre vittorie consecutive e da quattro risultati utili, è attesa a Biella per affrontare la Juventus Next Gen. I lupi, che stanno scalando la classifica e puntano ad... (Avellinotoday.it)

Avellino : divieto di avvicinamento per tre indagati dopo violenta rissa in centro - I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle parti offese emessa dal GIP del Tribunale di Avellino su richiesta di questa Procura della Repubblica a carico di tre persone di Avellino. I fatti risalgono alla sera... (Avellinotoday.it)

Commissioni consiliari - PRC : "Il centrosinistra ad Avellino non era e non è praticabile" - Quello che è avvenuto nei giorni scorsi con l’elezione dei Presidenti delle Commissioni consiliari ci conferma ancora una volta che il centrosinistra ad Avellino non era e non è un’opzione praticabile. Le divisioni avvenute nella minoranza, con l’epilogo della rinuncia di Gengaro ad essere... (Avellinotoday.it)