Aston Villa Bologna finisce 2 a 0 | McGinn e Duran stendono i rossoblù

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Un’altra bella prestazione per ildi Vincenzo Italiano che non sfigura nemmeno alPark ma esce ugualmente sconfitto dalla casa dell’, con la squadra di Unai Emery che regola 2-0 igrazie alle reti, entrambe nel secondo tempo, di. Per Orsolini e compagni il rammarico di non aver concretizzato le occasioni costruite. Ilparte con personalità, dimostrando di non avere alcun timore al cospetto degli avversari così come era accaduto al Liverpool. Iprovano a manovrare scavalcando la difesa deins con alcuni lanci in profondità. Come al 2’ quando viene pescato Ndoye lanciato verso la porta, con lo svizzero che sterza in area e mette la palla al limite dove arriva Urbanski per provare a scaricare a rete.