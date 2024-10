Gaeta.it - Arrestato il boss Massimiliano Esposito: in fuga da un mese, stanato in un hotel di Varcaturo

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le autorità hanno, notodella camorra, dopo undi latitanza. L’operazione è avvenuta questa mattina in un albergo a, un’area della provincia di Napoli.si era rifugiato lì, vivendo come un normale cliente, ma le forze dell’ordine, grazie a indagini mirate, sono riuscite a identificarlo e a catturarlo. Questo arresto segna un importante passo nella lotta contro il crimine organizzato nella Campania. Il ruolo dinella camorraè un esponente di spicco della camorra, noto per la sua influenza nel quartiere Fuorigrotta-Bagnoli di Napoli. Questo, prima della sua cattura, era già al centro di una complessa indagine che aveva portato alla decapitazione della sua cosca, con conseguenti arresti anche di membri della sua famiglia, comprese moglie e figli.