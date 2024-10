Angelo Cito nel board della “Taekwondo humanitarian foundation” (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Il sanvitese Angelo Cito, presidente della Federazione italiana Taekwondo, è stato eletto nel board della “Taekwondo humanitarian foundation”. Ricoprirà l’incarico fino al 2026, come riconoscimento del suo contributo e impegno. La fondazione è impegnata dal 2016 in Brindisireport.it - Angelo Cito nel board della “Taekwondo humanitarian foundation” Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) SAN VITO DEI NORMANNI - Il sanvitese, presidenteFederazione italiana, è stato eletto nel”. Ricoprirà l’incarico fino al 2026, come riconoscimento del suo contributo e impegno. La fondazione è impegnata dal 2016 in

