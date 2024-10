Allarme cocaina rosa, cos’è la nuova droga di moda fra giovani e Vip (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il suo colore non la rende meno pericolosa, anzi. Ma è proprio per quella tinta pastello che la cocaina rosa 'spacca' fra i giovani ed è sempre più diffusa, anche in Italia. Si sniffa come la polvere bianca, ma questa droga di ultima generazione non ha nulla a che vedere con l'estratto delle Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il suo colore non la rende meno pericolosa, anzi. Ma è proprio per quella tinta pastello che la'spacca' fra ied è sempre più diffusa, anche in Italia. Si sniffa come la polvere bianca, ma questadi ultima generazione non ha nulla a che vedere con l'estratto delle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cocaina rosa - cos'è e quali sono i pericolosi e imprevedibili effetti sull'organismo - Nata in Colombia, si tratta di una miscela di droghe con una polvere alimentare colorata che può causare danni cardiovascolari e cognitivi. (Wired.it)

Cocaina rosa - è boom tra minorenni a Roma. L'allarme degli esperti : "Effetti devastanti" - È una droga per consumatori facoltosi: un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro (contro i 100-120 al grammo della vecchia striscia bianca). Viene genericamente chiamata “cocaina rosa” per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare, anche se con la più comune polvere bianca ha poco a che fare: si tratta, invece, di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova ... (Tg24.sky.it)

Cos'è la “cocaina rosa” - la nuova droga dei giovanissimi assunta anche da Liam Payne prima di morire - Alte dosi possono provocare allucinazioni, euforia, ma anche inquietudine e angoscia, sbalzi di umore. A Roma, le ultime indagini della Polizia hanno intercettato un giro di spaccio in alcuni quartieri nell'area nord: Parioli, Salario-Trieste, fino a piazza Bologna. "In Europa, tuttavia, in questo prodotto dai colori vivaci e caratteristici sono state rinvenute diverse sostanze sintetiche, ... (Agi.it)