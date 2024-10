Alla scoperta del suono della felicità (Di martedì 22 ottobre 2024) "Che suono ha la felicità?". Con questo nuovo slogan, la Società dei Concerti di Milano, vuole raccontare in una frase il benessere delle emozioni che la musica classica regala. E che regalerà al pubblico della ministagione di concerti in programma all’Auditorium Piccolo Teatro Santa Maria di Inverigo, in via Rocchina 14. La programmazione prevede quattro concerti, della durata di 50 minuti senza intervallo. Il primo appuntamento sarà venerdì alle 21 con la violoncellista Chiara Kaufman e la giovane pianista Monica Zhang (nella foto). Il programma della serata prevede la monumentale sonata in sol minore Opera 65 di Chopin, una delle ultime composte dal musicista prima della sua morte. Ilgiorno.it - Alla scoperta del suono della felicità Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Cheha la?". Con questo nuovo slogan, la Società dei Concerti di Milano, vuole raccontare in una frase il benessere delle emozioni che la musica classica regala. E che regalerà al pubblicoministagione di concerti in programma all’Auditorium Piccolo Teatro Santa Maria di Inverigo, in via Rocchina 14. La programmazione prevede quattro concerti,durata di 50 minuti senza intervallo. Il primo appuntamento sarà venerdì alle 21 con la violoncellista Chiara Kaufman e la giovane pianista Monica Zhang (nella foto). Il programmaserata prevede la monumentale sonata in sol minore Opera 65 di Chopin, una delle ultime composte dal musicista primasua morte.

