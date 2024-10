Al Fuori Orario l'Halloween Party in maschera (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 Ottobre, a partire dalle ore 22, Fuori Orario & TempoRock presentano: Halloween Masquerade Party. Il Party di Halloween in maschera più grande del Nord Italia, che si svolgerà presso Fuori Orario, via don Minzoni 96/b, Taneto (RE). In premio un viaggio a Los Angeles per 2 persone e Parmatoday.it - Al Fuori Orario l'Halloween Party in maschera Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giovedì 31 Ottobre, a partire dalle ore 22,& TempoRock presentano:Masquerade. Ildiinpiù grande del Nord Italia, che si svolgerà presso, via don Minzoni 96/b, Taneto (RE). In premio un viaggio a Los Angeles per 2 persone e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

‘Natale Fuori Orario’ - Vinicio Capossela : «Tutto finisce - tranne il potere della musica» - Natale Fuori Orario è un Documentario travestito da film tra ironia e malinconia, un anomalo e originalissimo ibrido tra road movie e film-concerto, elogio del potere aggregante della musica e contemporaneamente riflessione sullo scorrere del tempo. «Serve ad aspirare i coriandoli e a ramazzarci su quando le feste di Natale finiscono. (Funweek.it)

Barcolana : un sequestro di droga - sanzioni per alcol a minori e musica fuori orario - TRIESTE - Sei multe per musica fuori dall'orario consentito ad altrettanti locali in centro, una vendita di alcolici a un minore di 18 anni e anche un sequestro di sostanza stupefacente nel giardino di via Donota. Solo alcune delle 14 violazioni riscontrate dalla polizia locale durante la... (Triesteprima.it)

Natale Fuori Orario - la recensione : lo sgangherato road movie musicale di Vinicio Capossela - Come i concerti di Vinicio Capossela al Fuori Orario, leggendario locale affacciato sui binari della ferrovia a Taneto di Gattatico, piccolo centro di poco più di 1. Con in mezzo tantissima musica. Dicembre. È lì che ogni anno, dal 1999, si compie un rituale sempre uguale che oscilla tra il sacro e il profano. (Movieplayer.it)