A Palermo ancora un'aggressione ad un soccorritore, Ferraro (Ugl): "Richiesto incontro urgente alla Seus 118"

Un grave episodio di violenza si è verificato a Borgo Nuovo, Palermo, durante un intervento del 118. Un operatore della Seus, intervenuto per soccorrere le vittime di un incidente stradale, è stato aggredito con una testata da una delle persone presenti sul luogo. Il soccorritore ha riportato un

