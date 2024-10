Vicepresidente Besiktas: “Immobile non lo manderemo in pensione. Zalewski può interessarci” | VIDEO CM.IT (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il Vicepresidente del Besiktas parla di Ciro Immobile, ma anche di Nicola Zalewski come possibile obiettivo di mercato: le sue dichiarazioni A margine del premio ‘Euro Mediterraneo 2024’, che si è svolto nella cornice di Palazzo Valentini a Roma ha parlato il Vicepresidente del Besiktas Huseyin Yucel, che ha parlato della trattativa per portare Ciro Immobile a Istanbul, ma anche della possibilità di raddoppiare con Nicola Zalewski, esterno della Roma accostato ai bianconeri turchi. Huseyin Yucel, vice presidente del Besiktas – Calciomercato.it Durante la consegna del premio, il Vicepresidente ha anche portato il proprio omaggio con due maglie del Besiktas autografate dallo stesso Immobile: “Ciro è sotto la nostra tutela ora, non preoccupatevi, è al sicuro. Non abbiamo intenzione di mandarlo tanto presto in pensione”. Calciomercato.it - Vicepresidente Besiktas: “Immobile non lo manderemo in pensione. Zalewski può interessarci” | VIDEO CM.IT Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ildelparla di Ciro, ma anche di Nicolacome possibile obiettivo di mercato: le sue dichiarazioni A margine del premio ‘Euro Mediterraneo 2024’, che si è svolto nella cornice di Palazzo Valentini a Roma ha parlato ildelHuseyin Yucel, che ha parlato della trattativa per portare Ciroa Istanbul, ma anche della possibilità di raddoppiare con Nicola, esterno della Roma accostato ai bianconeri turchi. Huseyin Yucel, vice presidente del– Calciomercato.it Durante la consegna del premio, ilha anche portato il proprio omaggio con due maglie delautografate dallo stesso: “Ciro è sotto la nostra tutela ora, non preoccupatevi, è al sicuro. Non abbiamo intenzione di mandarlo tanto presto in”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Besiktas - il vicepresidente : “Parliamo da dieci giorni con Chiesa - ma chiede 9 milioni” - . Federico Chiesa non ha ancora abbassato le proprie pretese d’ingaggio per un possibile trasferimento dalla Juventus. The post Besiktas, il vicepresidente: “Parliamo da dieci giorni con Chiesa, ma chiede 9 milioni” appeared first on SportFace. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa ... (Sportface.it)

Juventus - vicepresidente Besiktas : "Sette club su Chiesa - ma chiede 9 milioni. Ecco quanto vuole la Juve" - Il Besiktas si tira fuori dalla corsa a Federico Chiesa. In uscita dalla Juventus, il calciatore juventino era stato accostato al club turco,... (Calciomercato.com)