Uomo minaccia di farsi esplodere a Napoli, polizia sul posto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn Uomo sta minacciando di farsi esplodere, forse con una bombola di gas, ai Quartieri Spagnoli, zona centrale di Napoli. L’Uomo si trova in una abitazione di via Girardi, strada che è stata chiusa da polizia e Vigili del fuoco, presenti sul posto. L'articolo Uomo minaccia di farsi esplodere a Napoli, polizia sul posto proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Uomo minaccia di farsi esplodere a Napoli, polizia sul posto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUnstando di, forse con una bombola di gas, ai Quartieri Spagnoli, zona centrale di. L’si trova in una abitazione di via Girardi, strada che è stata chiusa dae Vigili del fuoco, presenti sul. L'articolodisulproviene da Anteprima24.it.

